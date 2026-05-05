Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümit Özdağ'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 'Öcalan' tepkisi

Ümit Özdağ'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 'Öcalan' tepkisi

5.05.2026 15:06:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Ümit Özdağ'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 'Öcalan' tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a, "Barış Süreci Koordinatörlüğü" statüsünün verilmesi önerisine tepki gösterdi. Özdağ, "Türk milletini bu sürece karşı Zafer Partisi çatısı altında toplanmaya ve Anayasa'mızı, milli birliğimizi, milli üniter laik devletimizi birlikte savunmaya davet ediyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "Barış Süreci Koordinatörlüğü" statüsünün verilmesi önerisine, parti genel merkezinde yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. 

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, narkoterör örgütü elebaşı Öcalan'ın barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olarak görevlendirilmesini istemiş" diyen Özdağ, "Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörünün görevi, Bahçeli'nin ifadesiyle toplumsal onarım, siyasal normalleşme, demokratik katılım, kardeşlik hukuku ile kamu düzeni ve milli güvenlik ve huzurlu geleceği birlikte ele alıp şekillendirmekmiş" ifadelerini kullandı.

"İKİ MİLLETLİ ZEMİNİ İŞARET EDİYOR"

Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özetle terörist başı Öcalan'a MHP Genel Başkanı Bahçeli, toplumsal onarım, siyasal normalleşme, demokratik katılım ve kardeşlik hukukunu sağlama görevi verilsin istiyor. Bu arada neymiş bu kardeşlik hukuku? Yurttaşların hukuku olur, yurttaşlık hukuku olur. Kardeşlik hukuku denilen şey iki halklı, iki milletli bir zemini işaret ediyor.

Bir de Bahçeli'ye göre Öcalan bunları yaparken Türkiye'nin kamu düzenini ve milli güvenliğini de göz önünde tutacakmış. Evet, PKK ile müzakerelerde, Öcalan'la pazarlıklarda geldiğimiz nokta budur. Narkoterörist PKK elebaşına adeta devleti ve toplumu onun kurucu önderliğinde tekrar şekillendirme görevi verilmek isteniyor. Türk milletini bu sürece karşı Zafer Partisi çatısı altında toplanmaya ve Anayasa'mızı, milli birliğimizi, milli üniter laik devletimizi birlikte savunmaya davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için statü istemişti.

Bahçeli, "Tartışmalara son vermek için bunun adının 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir" demişti.

 

İlgili Konular: #Zafer Partisi #Ümit Özdağ

İlgili Haberler

'Öcalan'a statü' sözlerine tepki: Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'ye 'referandum' çağrısı
'Öcalan'a statü' sözlerine tepki: Fatih Erbakan'dan, Bahçeli'ye 'referandum' çağrısı Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a, "Barış Süreci Koordinatörlüğü" statüsünün verilmesi önerisine tepki göstererek, "Bu süreç, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla daha fazla yönetilemez. Bu nedenlerle çağrımızı yineliyoruz: Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin" dedi.
Gündem: Öcalan... DEM Parti'den, Devlet Bahçeli'ye 'statü' yanıtı: 'Altına imza atıyoruz'
Gündem: Öcalan... DEM Parti'den, Devlet Bahçeli'ye 'statü' yanıtı: 'Altına imza atıyoruz' PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü" statüsü öneren MHP lideri Bahçeli'ye, DEM Parti'den ilk yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bahçeli'nin bugünkü sözlerinin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan, gelin tarihi birlikte yazalım" dedi.
Terör örgütü PKK yeni ismiyle sahnede: Süreçte 'Öcalan' koşulu
Terör örgütü PKK yeni ismiyle sahnede: Süreçte 'Öcalan' koşulu Terör örgütü PKK'nin feshedilme kararının birinci yılında örgüt yöneticileri "Apocu Hareket Yönetimi" adı altında yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ne zaman Apo’nun statüsü belli olur ve özgür çalışır koşullara kavuşursa o zaman sürecin ilerlemesinden söz edebiliriz" ifadeleri kullanıldı.