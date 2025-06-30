Ümit Özdağ'dan 'orman yangınları' tepkisi: Artık bir milli güvenlik meselesi haline geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, orman yangınlarına ilişkin olarak bir mesaj paylaştı.

Özdağ, "Yangınların yeni bir saldırı türü olduğunu düşünmek için birçok neden var. Muhtemelen devletin elinde bilgi de vardır. Orman yangınları artık bir milli güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Ve iktidar her yaz yangınlara hazırlıksız yakalanıyor. Yeterli insan, uçak ve istihbarat yok. Bu sene ne yazık ki kaybedildi. Gelecek yaza çok kapsamlı bir hazırlık yapmalıyız" ifadesini kullandı.

"YETERLİ İNSAN, UÇAK VE İSTİHBARAT YOK"

Özdağ, ülkenin birçok yerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Günaydın Türkiye, ülkemizin değişik yerlerinde büyük orman yangınları eşzamanlı olarak gerçekleşiyor. Bu yangınların yeni bir saldırı türü olduğunu düşünmek için birçok neden var. Muhtemelen devletin elinde bilgi de vardır. Orman yangınları artık bir milli güvenlik meselesi haline gelmiş durumda. Ve iktidar her yaz yangınlara hazırlıksız yakalanıyor. Yeterli insan, uçak ve istihbarat yok. Bu sene ne yazık ki kaybedildi. Gelecek yaza çok kapsamlı bir hazırlık yapmalıyız."



