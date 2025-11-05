Ümit Özdağ’dan ‘Selahattin Demirtaş’ açıklaması: 'Masum değildir'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 09:47:00
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Selahattin Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak için hem siyaseti hem terör örgütünü kullanmıştır. Demirtaş masum değildir” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de "tahliye edilmesi hayırlı olacaktır" dediği, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili partisinin tavrını açıkladı.  

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Özdağ, Selahattin Demirtaş'ın masum olmadığını öne sürdü.

Özdağ'ın açıklaması şöyle:  

“Selahattin Demirtaş Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak için hem siyaseti hem terör örgütünü kullanmıştır.

Demirtaş, PKK/YPG’nin Ayn El Arap/Kobani olayları sırasında PKK/YPG’ye destek için PKK/HDP taraftarlarını sokağa çağırmıştır. Onlarca ilimizde yüzlerce ilçemizde çıkan olaylarda onlarca insan ölmüş, yüzlerce insan yaralanmıştır.

Demirtaş masum değildir. Ne Kobani olaylarında masumdur ne PKK terörüne destek konusunda masum değildir.

Zafer Partisi açısından meselenin siyasi ve hukuki boyutu bundan ibarettir.”

