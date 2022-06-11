Ümit Özdağ: 'Dünya tarihinde ilk kez deist yetiştiren imam hatiplerimiz oldu'

11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:33

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde gençlik söyleşisine katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin dört temel sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Özdağ, bunları "devlet krizi", "milli birlik krizi", "ekonomik kriz" ve "sığınmacı krizi" olarak sıraladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Özdağ, "Erdoğan’ın toplumu bölerek, ayrıştırarak ve düşmanlaştırarak yönetmeye çalıştığını" söyledi. "Erdoğan’ın iktidara geldiği günden bu yana en büyük tahribatı devlette ve İslam dininde yaptığını" öne süren Özdağ, “Dünya tarihinde ilk kez deist yetiştiren imam hatiplerimiz oldu. Araştırmalara göre yüzde 16 civarında deist ve ateist var şimdi toplumumuzda" dedi.

"MİLLETİN ATATÜRK SEVGİSİ GÜÇLENİYOR"

Erdoğan döneminde bir konuda ise olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"’Yiğidi öldür hakkını ver' derler ya, Erdoğan sayesinde olumlu bir şey arttı, Atatürk sevgisi. Erdoğan'a baktıkça millet Atatürk'ü seviyor. Bu 20 yılda Türk milleti artık bir devlet sevgisi olarak değil ama samimi, sıcak ve artık Atatürk'ü gerçekten anlayan bir anlayışla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sahipleniyor, seviyor, savunuyor. Erdoğan, Atatürk'ü havaalanlarından, stadyumlardan ismini kaldırdıkça Türk milletinin kalbindeki sevgiyi de güçlendiriyor."

Ekonomik krizin hiç olmadığı kadar ağır olduğunu dile getiren Ümit Özdağ, iktidar gittiğinde geride bir enkaz değil moloz kalacağını söyledi.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Özdağ, muhalefetle ilgili ise şöyle konuştu:

“6 birbirine benzemeyen liderin yönettiği Türkiye ancak parçalanır. Zaten bir tanesi de masanın yanındaki dolabın içine girmiş oradan fısıldıyor. Yani biz bütün bu partilerden ayrılıyoruz. Soruyorlar, 'Niye muhalefeti eleştiriyorsunuz', bunlar muhalefet olmadığı için eleştiriyoruz, bunlar sarı muhalefet. Bakın iktidar neyle soyuyor ülkeyi, ihale yasası 21/C maddesi, ihaleye çıkmadan acil durum, hemen bu ihaleyi istediklerine verme maddesi. Şimdi bakın muhalefetin elindeki bütün belediyelere hepsi 21/C'yi uyguluyor. Aranızdaki fark ne sizin?"

'İÇ SAVAŞ' İDDİASI

Sığınmacılar ve kaçaklar konusuna da değinen Özdağ, Türkiye'nin demografik yapısını değiştirdiğini iddia ederek "Türklerde doğum oranı 1,9, Suriyelilerde 5,3, yani 3 katı. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa'da 9 sene sonra Türkler azınlıkta olacak. Ama ondan önce Türkiye'de bir iç savaş çıkaracaklar, Suriye ve Irak'ta çıkardıkları gibi, bu büyük Kürdistan projesi” dedi.