2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ümit Özdağ düşük oyları için özür diledi

14 Mayıs’taki seçimlerde 2.2 oy alan Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ, seçmenlerinden oy oranı nedeniyle özür diledi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00
Ümit Özdağ düşük oyları için özür diledi
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Zafer Partisi lideri Özdağ’ın, sonuçları “başarısızlık” olarak nitelendirmesine karşın parti yöneticileri, alınan oydan umutlu. “Partinin, gelecek için önünün açıldığı” yorumları yapılırken “parti örgütlenmesinin de yetersiz kaldığı” görüşü de öne çıkıyor. 

"OYLARIMIZ ÇALINDI"

28 Mayıs’taki seçimin ardından kurulacak yeni hükümetin uzun ömürlü olmayacağı ve 2-3 yıl içinde yeniden seçimlerin yapılacağı değerlendirmelerinin yapıldığı partide, bu nedenle “örgütün genişletilmesi ve güçlendirilmesi” düşüncesi de ağırlık kazandı. Öte yandan parti kurmayları, partinin yüzde 3 barajını geçtiği, Oğan’ın ise yaklaşık yüzde 7 oy aldığı ancak sandıkta oyların çalındığını iddia ediyor. 

Ancak hem Meclis’e milletvekili gönderilemediği hem de Oğan’ın ikinci tura kalmaması nedeniyle “durumun parti için önemli olmadığı” savunuluyor. Parti kurmayları, “ikinci tura kalan taraflardan kendilerine talep gelirse görüşmelerin başlayabileceğini” belirtiyor. “Terör örgütüyle kesintisiz mücadele, HDP ve HÜDA PAR’ın hükümetin dışında tutulması” ilkelerine işaret eden kurmaylar, bu ilkelerinden taviz verilmeyeceğini kaydediyor. 


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