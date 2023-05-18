Son dakika... Ümit Özdağ duyurdu: Kılıçdaroğlu ile kritik görüşme

Yayınlanma: 18.05.2023 - 20:20

Güncelleme: 18.05.2023 - 21:09

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Flash TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur seçim yarışı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İKİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bugün telefonda görüştüğünü yarın ise yüz yüze görüşeceklerini duyurdu. İkili görüşme sonrası Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu üçlü bir görüşme yapacak.