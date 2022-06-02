Ümit Özdağ, Esenyurt Kaymakamlığı önünde konuştu: “Öfkenizi yüreğinizde saklayın, sokağa taşımayın”

02 Haziran 2022 Perşembe, 23:08

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Esenyurt Kaymakamlığı’nın önünde bugün açıklama yaptı.

Esenyurt’ta yaşanan taciz olayı ile ilgili olarak yurttaşların sakin olmalarını isteyen Özdağ, açıklamasında şunları söyledi:

“SEÇİMLERE KADAR SİNİRLERİNİZE HAKİM OLACAKSINIZ”

Değerli İstanbullular, değerli Esenyurt’lular, kızmakta, öfkelenmekte haklısınız. Ancak öfkenizi sokağa değil sandığa taşıyın. Bırakın polis görevini yapsın. Türk polisi ile lütfen karşı karşıya gelmeyin. Suçlu muhakkak yakalanacaktır. Bundan sonra da benzer hadiseler gerçekleşecektir ne yazık ki çünkü Türkiye kötü yönetiliyor çünkü ülkemizde 10 milyonu aşan kaçak ve sığınmacı var. Daha dün bu ilçeden 464 kişiyi gözaltına alarak sınır dışı etmek için eylemde bulundular ama daha binlercesi var. Bundan dolayı ne yazık ki Haziran 2023’e kadar sinirlerinize ve öfkenize hâkim olarak bekleyecek ve sabredeceksiniz. Merak etmeyin gelecek sene haziran seçimlerinden sonra bütün sığınmacı ve kaçaklar vatanlarına dönmeye başlayacak. O tarihe kadar kızgınlığınızı, öfkenizi yüreğinizde saklayın sokağa taşımayın bırakın polis ve devlet güçleri yapsınlar işlerini. Siz de tedbirli olun. Çocuklarınızı, ailenizi her gün güvenliği daha da azalan İstanbul’da daha dikkatli şeklide koruyun.

“AKP’NİN DEĞİL TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KAYMAKAMISIN BU KADAR SÜLEYMAN’DAN KORKMA”

Bu Esenyut’a üçüncü gelişim, iki sefer Kaymakamdan randevu istedim. Her iki seferinde de Esenyurt Kaymakamı, Zafer Partisi Genel Başkanına randevu verecek saati bulamadı. Kendisine hatırlatıyorum AKP’nin değil Türkiye Cumhuriyeti’nin Kaymakamısın bu kadar Süleyman’dan korkma. Bugünün yarını var. Unutma gelecek sene Ankara’ya gelip ‘Buyurun Efendim’ demek zorunda kalacaksın.

“BİZ IRKÇI DEĞİLİZ, BİZ TÜRK'ÜZ”

Ne kadar üzerimize gelirlerse gelsinler ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar ne kadar bize ırkçı derlerse desinler yılmadan devam edeceğiz. Biz ırkçı değiliz. Biz Türküz.

NEDEN ESENYURT?

Geçen hafta Esenyurt'ta yabancı uyruklu birisinin karıştığı taciz olayı nedeniyle vatandaşlar büyük tepki göstermiş, emniyet ertesi gün ilçede operasyon düzenleyerek 400'ü aşkın yabancı hakkında sınır dışı işlemi başlatmıştı.