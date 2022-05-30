Muharrem İnce ile Ümit Özdağ bir araya geldi

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:49

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Beraberindeki parti yöneticileri ile Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret eden İnce, Özdağ ile bir süre basına kapalı görüştü.

Daha sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ileı Muharrem İnce ortak basın açıklaması düzenledi. Özdağ, Memleket Partisinin tarım ve ekonomi konusundaki çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, İnce'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Özdağ, "Sayın İnce ve beraberindeki heyet, partimizi ziyaret ederek ülkemizin en önemli meselelerinden birini içeren tarım konusundaki raporu bizimle paylaştılar" ifadelerini kullandı.

‘’MUTFAKTA YANGIN!’’

Muharrem İnce ise “Ülkemizde mutfakta bir yangın olduğunu, çocukların süte erişiminin, bizlerin ete erişiminin, peynire, ekmeğe muhtaç olduğumuzu, hayat pahalılığının can yaktığı bugünlerde, biz bu konuda çözüm önerileri üretmek istedik. Bu konuda bir çalışma yaptık. 100 maddelik bir rapor hazırladık” dedi.

Muharrem İnce, şunları söyledi:

“Bu mektubumuza Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ cevap verdi, ‘sizi dinlemek isteriz’ dedi, nezaket gösterdiler. Bugün o raporumuzu sunduk. Bu rapor tartışmaya açık bir rapor...’’ İfadesinde bulundu.

Memleket Partisi heyetinde Muharrem İnce’nin yanı sıra, Genel Başkanvekili Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakki Akalın, Genel Başkan Yardımcısı Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Genel Başkan Yardımcısı Yalova Milletvekili Özcan Özel, Genel Başkan Yardımcısı Nurdan Şahin Demirbağ, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu yer aldı.

Zafer Partisi’nde ise Ümit Özdağ ile birlikte ziyarete Genel Sekreter Cezmi Polat, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Şükrü Sina Gürel, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper, Kadın ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Özbek yer aldı.