Ümit Özdağ Esenyurt'ta Sinan Oğan için imza istedi

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan için Esenyurt İlçe Seçim Kurulu önünde imza toplayan partilileri ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, burada yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten taviz vermeyecek olan ittifak, ATA İttifakı'dır ve onun adayı Sinan Oğan'dır. Gelin Sinan Oğan'a imza verin cumhurbaşkanı adayı yapın" dedi.

DHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:51
Ümit Özdağ Esenyurt'ta Sinan Oğan için imza istedi
Abone Ol google-news

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt İlçe Seçim Kurulu önünde cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan için imza toplayan partilileri ziyaret etti.

Partililerle görüşen Özdağ, ilçe teşkilatından imza toplamak için sokak sokak dağılmalarını istedi.

Özdağ daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BU GERİ DÖNÜŞ BİLETİNE SİZ DE BİR KATKI YAPIN"

Esenyurtlulara imza vermeleri için çağrı yapan Özdağ, "Bugünü bir başlangıç noktası yapabilirsiniz. Suriyelilerin, Afganların vatanlarına dönmesini istiyorsanız, onlar için bir geri dönüş bileti almak istiyorsanız gelin Sinan Oğan'a imza verin ve bu geri dönüş biletine siz de bir katkı yapın" dedi.


Ümit Özdağ Sinan oğan Esenyurt

İlgili Haberler

Ümit Özdağ'dan YSK önünde çağrı: Mavi boya kullanılana kadar her gün buradayız

Ümit Özdağ'dan YSK önünde çağrı: Mavi boya kullanılana kadar her gün buradayız
Ümit Özdağ 'Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ümit Özdağ 'Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Ümit Özdağ ilan etmişti... Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı aday adayı Sinan Oğan'dan ilk açıklama

Ümit Özdağ ilan etmişti... Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı aday adayı Sinan Oğan'dan ilk açıklama

En Çok Okunan Haberler