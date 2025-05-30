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Ümit Özdağ: Hem benim hem İmamoğlu'nun davaları siyasi

Ümit Özdağ: Hem benim hem İmamoğlu'nun davaları siyasi

30.05.2025 21:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ümit Özdağ: Hem benim hem İmamoğlu'nun davaları siyasi

Zafer Partisi'nin tutuklu lideri Ümit Özdağ, "Hem benim, hem de Sayın İmamoğlu ve ekibinin davaları siyasidir. Siyasi derken, bizleri siyasetten uzak tutmak için oluşturulmuş dosyalardır demek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yapay zeka aracılığı ile Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Silivri'de yaşam şartlarına ilişkin, "Gece, ağır bir lağım kokusu ortalığı kaplıyor. Adalet Bakanı burada 2 gün geçirse, 'Yaptığımız şey doğru değil' der" ifadelerini kullandı.

"BİZLERİ SİYASETTEN UZAK TUTMAK İÇİN..."

Özdağ, "Silivri'ye girerken, 'Hüküm sizin, adalet Allah'ın' dedim. Hem benim, hem de Sayın İmamoğlu ve ekibinin davaları siyasidir. Siyasi derken, bizleri siyasetten uzak tutmak için oluşturulmuş dosyalardır demek istiyorum" dedi.

Öte yandan Özdağ, yurttaşlara da seslendi: "Millete veya hukuka karşı bir suç işlediğim için burada değilim. Benim inancım, bu milletin adalet duygusunun ve vicdanının eninde sonunda galip geleceği yönündedir. Gerçek adalet, insanlar tarafından kurulan hukuk düzeniyle işler."

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