Zafer Partisi'nden 'aday' kararı! Özdağ açıkladı: 'Her yerde aday çıkaracağız'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:53

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:53

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bugün partisinin genel merkezinden basın toplantısı düzenledi.

Partisinin aday kararını açıklayan Özdağ, özetle şunları söyledi:

“Eminim siz de 2011 sonrası ülkemize gelen 11 milyon kaçaktan rahatsızsınız. Eminim siz de Türk halkının cebinden yılda 11 milyar doların sığınmacıları için harcanmasından rahatsızsınız. Türk halkının yüzde 90 sığınmacı ve kaçakçı akınının durmasını vatanlarına dönmesini istiyor.

Zafer Partisi, sığınmacılar vatanlarına dönmeden kiraların ve hayat pahalılığının düşmeyeceğini biliyor. Vatanlarına dönmeden uyuşturucu sorunumuzu çözemeyeceğini biliyor. Ülkemizin demografik yapısı hızla değişiyor. 20 yıl sonra ülkemizdeki Suriyeli sayısı 20 milyona ulaşacak. Esasen bu göçlerin temel sebebi ülkemizi iç savaşa sürüklemek. Emperyalizim ülkemizi iç karışıklığa hazırlamaya çalışıyor. Bu emperyalist komploya karşı direnen ve mücadele eden tek partinin adı Zafer Partisi’dir.

"SURİYELİLER KALSIN İSTİYORUM"

Ahlaksız iddialar....Suriyelilerin Türkiye’de kalmasını kimlerin istediğini hatırlatmak istiyorum. Soros, dünyada siyasete yön vermek isteyenlerden birisi. ABD, Suriyelilerin Türkiye’de kalmasını istiyor. Avrupa Birliği, Suriyeliler Türkiye’de kalsın diye Türkiye’ye para veriyor. PKK-PYD, Suriyeliler Türkiye’de kalsın istiyor. İŞİD ve El Kaide, Suriyeliler Türkiye kalsın istiyorlar.

Erdoğan’a yakın çevrelerin hakaretlerine bakalım. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi, İslam düşmanıymış. Bu büyük bir yalan. Evet Zafer Partisi ile Ümit Özdağ, Allah ile aldatanlara karşıdır. Biz Zafer Partisi’ni kurarken ilk önce Anıtkabir’i ziyaret ettik, Atatürk’e dua ettik...Soytarılık etmeyin bizi kimseyle karıştırmayın. Siz ne ahlaksız adamlarsınız.

"BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞMEK İSTEDİK"

Biz sığınmacı ve kaçakçıların Türkiye’nin dostları olarak ülkelerine dönmeleri istediğimizi kurulduğumuzdan bu yana söylüyoruz. Geçtiğimiz hafta yeni bir süreç başlattık. Başta bütün Arap ülkelerinin büyükelçiliklerinden görüşme talep ettik. Zafer Partisi’nin bu ülkelerden turist beklediği ve sermayeye karşı olmadığını bizzat ileteceğiz.

Recep Tayyip Erdoğan’a bir teklifim var; gelin bir referandum yapalım. 13 milyon sığınmacı ve kaçakçı gitsin mi diye soralım....Var mı Türk halkının karşısına bir referandum ile çıkacak cesaretiniz.”

Özdağ, yerel seçimlerde Zafer Partisi’nin il ve ilçelerde özellikle Ankara’da Mansur Yavaş’ın CHP’den adaylığının belli olduğu bir süreçte aday çıkarıp çıkarmayacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

“Zafer Partisi, 81 ilde ve 81 ilin bütün ilçelerinde aday çıkartmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Her yerde aday çıkaracağız; Ankara’da, İstanbul’da, Hakkâri’de, Edirne’de her yerde aday çıkaracağız. Bu seçim Türk halkının sadece ilçesinin ve ilinin kaderini değil Türkiye’nin de kaderinin belirleneceği seçim olacak. Ahmet gitsin Mehmet gelsin, hayır. Sığınmacılar gitsin mi kalsın mı seçimidir?”

Özdağ, Ayhan Bora Kaplan operasyonu sonrası eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaların sorulması üzerine ise, “Ben Süleyman Soylu ile ilgili İçişleri Bakanlığı önünde yapmış olduğum açıklamanın arkasındayım. Tarih benim haklı çıktığımı gösterecek ama bu uzak bir tarih değil yakın bir tarih hepiniz bunun farkındasınız” dedi.