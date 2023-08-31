Son dakika... Özdağ ilk kez açıkladı: Kılıçdaroğlu ile başka hangi bakanlıklarda anlaştılar?

Son dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde iki bakanlık için daha 'söz' verdiğini açıkladı. Özdağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 23:31
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakata dair yeni açıklamalar yaptı.

Özdağ daha önce “Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey’le mutabık kaldık” iddiasında bulunmuştu.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında konuşan Özdağ, İçişleri Bakanlığı'na ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı için de "söz" verildiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında Ümit Özdağ ile aralarında özel bir protokol imzaladıklarını kabul etmiş, Özdağ'ın '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı' açıklamalarını yalanlamamıştı. CHP lideri, protokolün içeriği hakkında konuşmamayı tercih etmişti.


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Ümit Özdağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bahar feyzan

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