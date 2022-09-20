Ümit Özdağ, ‘İç savaş çıkar’ sözlerini açıkladı

20 Eylül 2022 Salı, 04:00

Zafer Partisi (ZP) Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet’in cumartesi günkü sayısında Miyase İlknur’un “Ümit Özdağ’ın dilinin altındaki bakla” başlıklı yazısı üzerine arayarak hafta içinde bir toplantıda sarf ettiği “Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse iç savaş çıkar” sözlerinin ne anlama geldiğine ilişkin sorularına yanıt verdi.

ZP Lideri Özdağ, bu sözleri toplantı sırasında kendisine yönelik bir soru üzerine söylediğini anımsatarak “Aslında iç savaş çıkma ihtimali sadece Kılıçdaroğlu için değil diğer isimler için de geçerlidir. Ülkemizin demografik yapısını değiştiren düzensiz göçmen politikası nedeniyle gelecekte bir iç savaş çıkması kuvvetle muhtemeldir. Ben bunu öteden beri dillendiriyorum. Ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sırasında denkleme başka unsurlar da eklenecektir” diye konuştu.

"PKK YARARLANMAK İSTER"

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına olası bir iç savaşa hangi unsurlar eklenebileceği sorusu üzerine de, Özdağ şu yanıtı verdi:

“Göçmenlerin, özellikle de Suriyeli ve Afgan göçmenlerin bir süre sonra neden olacağı bir iç savaş, cumhurbaşkanı kim olursa olsun her halükarda olasılık dahilindedir. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı makamına oturmasıyla seçimlerde kendisini destekleyen HDP güçlü bir konuma gelecektir. Bir yıl sonraki yerel seçimlerde tahmin edilebileceği üzere güneydoğudan Akdeniz’e kadar uzanan illeri kazanması ihtimal dahilindedir. Bu nedenle göçmenlerin bir iç savaş çıkarması halinde Türkiye’nin iç karmaşasından PKK yararlanmak isteyecek ve bölgede kantonluklar kurmak için bu fırsatı kaçırmayacaktır diye düşünüyorum. Bu açıklamayı da durup dururken değil, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye’de neler olabileceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak dillendirdim.”

YAVAŞ’IN ADAYLIĞI

Köşe yazısındaki, kendisinin daha önce aday olması halinde destekleyeceğini açıkladığı Yavaş’ın önünü açmak için halkı korkutma ve dehşet senaryosu üretmek amaçlı yoruma ilişkin de “Kılıçdaroğlu ile Yavaş’ı destekleyen kesimler arasında fark olacağını, o nedenle senaryoların farklı gelişeceğini düşünüyorum” diyen Ümit Özdağ, şöyle devam etti:

“Altılı masanın toplam oyu Cumhur İttifakı’nı yenmeye yetmiyor. Matematik ortada. HDP’nin desteklemediği bir Cumhurbaşkanı adayının başarı şansı yok. Ancak yapılan araştırmalarda göründüğü üzere Cumhur İttifakı’ndan, özellikle de AKP’den oy koparabilecek tek isim Mansur Yavaş. Onun Cumhur İttifakı’ndan yüksek oranda oy koparması nedeniyle HDP’den gelecek oylara ihtiyaç kalmıyor. O nedenle seçim sonrasında HDP’nin gerek devlet kadrolarında gerekse yerel seçimlerde güç devşirme olanağı ortadan kalkıyor. Göçmenlerin neden olacağı bir iç savaş yine çıkabilir ama PKK, bu iç savaşta pozisyon alamaz.”