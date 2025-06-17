Ümit Özdağ'ın tahliyesine siyasilerden açıklama: 'Beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk'

148 gündür tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına karar verdi.

Özdağ’ın içeride bulunduğu süre göz önünde bulundurularak hiçbir adli kontrol şartı olmaksızın tahliyesine karar verildi.

SİYASİLERDEN TEPKİLER

Duruşmayı yerinde izleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür. Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk. Hukuk kişiye, düşünceye ya da siyasi kimliğe göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir. Adalet, yalnızca karar anında değil, sürecin her aşamasında hissedilmelidir. Geçmiş olsun Ümit Özdağ" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Hukuken gözaltı bile gerektirmeyen bir suçlamayla beş aydır tutuklu bulunan Sayın Ümit Özdağ’ın hürriyetine kavuşmasından memnuniyet duydum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aramıza hoşgeldin diyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Hukuksuzluk son buldu. Aylardır adaletsiz bir şekilde cezaevinde tutulan Ümit Özdağ bugün özgürlüğüne kavuştu. Aramıza yeniden hoş geldin.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci: Özdağ'ın 148 gün sonra gelen tahliyesi sevindirici olsa da gecikmiş bir gelişmedir. Adaleti, demokrasiyi ve halk iradesini savunmak için hep birlikte mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: İktidarın, yargıyı araçsallaştırarak, muhalefeti susturmaya, sindirmeye yönelik bu zorbalığı, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: İçeriye at, düşman hukuku uygula, cezalandır, 'kılıf' bulamayınca da mecburen tahliye et… Ülkenin demokrasiye, hakka, hukuka inancını zedelemekten başka hiçbir işe yaramasın! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Bu yargılama da bu hukuksuzluğun bir örneğidir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutuklular serbest kalıncaya kadar tüm demokratların adaletsizliğe ses çıkarmasını ve toplumun hukuktan, adaletten yana duruşunun devam etmesini diliyorum. Tüm Zafer Partililere geçmiş olsun.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun: Hukukun üstünlüğünü ve adil yargılanma hakkını savunan bir siyasi anlayışın temsilcisi olarak, Sayın Ümit Özdağ'ın serbest bırakılması doğru bir adım olmanın ötesinde, geç kalmış bir adaletin telafi çabasıdır.