Kayseri’de skandal olay: Önce takip etti sonra cinsel saldırıda bulundu!
Kayseri’de takip ettiği zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulunan kar maskeli şüpheli, yakalandı.
Kayseri’de kar maskesi takan M.K. (56) takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından; şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu.
70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler M.K.’yi saldırı sırasında kullandığı kar maskesi ile yakalayarak gözaltına aldı.
Yaşanan cinsel saldırı olayı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
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