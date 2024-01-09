Ümit Özdağ: Saldırıların hepsini göğüsleyeceğiz

Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:42

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:42

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Zafer Partisi’nin gerçek muhalefeti iktidarın dengelerini bozmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Zafer Partisi halkın gerçek gündemini siyasete taşıdı. Bunu etkili bir siyaset dili ile yapıyor. Tv ambargoları, şehirlere sokmamalar, İftiralar Zafer Partisi’ni durdurma konusunda işe yaramıyor. Bunun üzerine sistemli bir iftira kampanyasını provokasyon girişimleri ile birleştirdiler.

İstanbul’da bölücü bir mitingte Zafer Partisi seçmenini sahaya sürmeye, kavgaya tahrik etmeye çalıştılar, engelledik. Adına Müdafa Hareketi dedikleri bir provokasyon hareketi kurguladılar, başarılı olamadılar. Şimdi gerçek kullanıcısı hapishanede olduğu için Muhalif Gençlik hesabının kontrolünü ele geçiren Müdafa Hareketi bu hesaptan provokasyonlarına devam ediyor.

Koç üniversitesinde Zafer Partili bir öğrencinin şiddet eylemi iftirasını attılar. Olayın bir saldırgan homoseksüelin bir öğrenciye cinsel tacizi ve cinsel tacizde bulunanın tepkisi olduğu ortaya çıktı. Zafer Partili dedikleri öğrencinin ise olayın şahidi olduğu anlaşıldı.

Fatih Camii imamı bir deli tarafından bıçaklandı. Bir delinin saldırısını Zafer Partisi tarafından provakatör olduğu için hiç bir Zafer Partilinln yaklaşmadığı 2 kişinin kullandığı X hesabı üzerinden Zafer Partisine bağlamaya çalıştılar olmadı. Ellerinde patladı.

Mossad dediler Mossadçılara kendilerinin vatandaşlık verdiği ve devlet kadrolarına yerleştirdikleri meydana çıktı. Bu arada 2022 yılında sığınmacıları döverek bunu sosyal medyada yayınlayan Atamanlar grubu ile ilgili suç duyurusunda bulunan Zafer Partisi olmuştur. Zafer Partisi’nin suç duyurusu üzerine Atamanlar grubu dağıldığını duyurmuştur.

Özetle biz şimdiye kadar yapılan her provokasyon girişiminin karşısında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Saray rejiminin, FETÖ’cülerin, AK Parti görünümlü FETÖ’cülerin, PKK’lıların, Hüda-Parcıların, Barzanicilerin ortak bir cephe oluşturarak saldırdıklarını görüyoruz: Bir hafta önce Emniyet bir IŞID saldırısı konusunda resmi uyarıda da bulundu. Bu saldırıların hepsini göğüsleyeceğiz.

Provokasyon peşinde koşanlar ülkemizi kaosa sürüklemek için çalışan emperyalizmin ajanları ile ahlaksız şuursuzlardır.

Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensupları, Atatürk’ten aldığımız feyz ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bütün provokasyonları alarak devletimizin kuruluş esaslarını, anayasamızı savunacağız..

Ülkemizin örtülü işgaline karşı duracağız. Çevreyi tahrip eden alçaklarım karşısına çıkacağız.

Başta gençler, emekliler ve çalışanlar olarak ezilen bütün insanlarımızın hukukunu savunacağız. Partimiz gençliğin ve değişik partilerden yurttaşların katılımı ile büyümeye devam ediyor.”