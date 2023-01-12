Uykusuz'dan dikkat çeken 'Sinan Ateş' kapağı
Haftalık mizah dergisi Uykusuz, bu hafta kapağında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine yer verdi.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanmıştı.
Mizah dergisi Uykusuz da bu hafta kapağında Sinan Ateş cinayetine yer verdi.
Kapakta; "10 gün geçmesine rağmen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastiyle ilgili MHP'den ciddi bir tepki yok" metniyle üç hilalli bir karikatür paylaşıldı.
İşte o kapak:
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