Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki heyet ile birlikte Temmuz ayında Suriye’nin başkenti Şam’a gideceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 20:43
Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sığınmacıları ‘Zafer Turizm’ ile ülkelerine göndereceğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan yeni bir açıklama geldi.

ŞAM’A GİDİYOR

Suriye'ye gideceğini söyleyen Özdağ, “Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak” dedi.


Ümit Özdağ suriye

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