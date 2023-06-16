Gelecek Partili Özdağ'dan canlı yayında Meclis Genel Sekreteri'ne sert sözler: 'Sen kimsin ki benim telefonuma çıkmıyorsun?'
Gelecek Partisi milletvekili Selçuk Özdağ, Meclis'in Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun telefonlarına çıkmamasına sert tepki gösterdi. Özdağ, "Sen kimsin ki benim telefonuma çıkmıyorsun, utanmıyor musun?" dedi.
CHP listelerinden Muğla milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ, katıldığı Flash Haber canlı yayınında, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile aralarında yaşananları anlattı.
"BANA HİZMETLE GÖREVLİ..."
Özdağ, "Sen kimsin ki benim telefonuma çıkmıyorsun, utanmıyor musun, buyurun sayın milletvekilim diyeceksin! Memur... Bana hizmetle görevli. Seçilen de olsa bana dönecek" diye konuştu.
"MİLLETE TEPEDEN BAKAN KİBİRLİLER SÜRÜSÜ"
Özdağ, katıldığı programın videosunu paylaşırken, şu ifadeleri kullandı:
"Sn.Erdoğan, 'demokrat' olduğu dönemlerde: Seçilmişleri atanmışlara ezdirmeyeceğim, atanmışlar haddini bilecek diyordu. Peki ben ve benim gibi seçilmiş milletvekillerinin telefonuna bile çıkmayan, mesela TBMM’nin genel sekreteri olan kişiye de haddini bildirecek mi?
Seçilmişler eğer ki kendi partisinden ise doğru ezdirmiyor ama o da hepsi için geçerli değil. Erdoğan’ın özel atadığı memurları karşısında kendi seçilmişlerinin bile söz hakkı yok. Devlette teamül de, töre de, saygı da bırakmadınız. Millete tepeden bakan kibirliler sürüsü."
Meclis'in Genel Sekreterliği görevinde Mehmet Ali Kumbuzoğlu bulunuyor.
2-Seçilmişler eğer ki kendi partisinden ise doğru ezdirmiyor ama o da hepsi için geçerli değil. Erdoğan’ın özel atadığı memurları karşısında kendi seçilmişlerinin bile söz hakkı yok.— Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) June 15, 2023
Devlette teamül de, töre de, saygı da bırakmadınız. Millete tepeden bakan kibirliler sürüsü.
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