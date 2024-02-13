Ümit Özdağ, TİP'i hedef aldı: 'Emperyalizmin güdümünde sol liberal küçük burjuva partisi'

Ümit Özdağ, Zafer Partisi için "Bir saman alevi parlaması olarak görüyorum. Sorumsuz bir politika anlayışı" ifadelerini kullanan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a yanıt verdi. Özdağ, "TİP sol görünümlü, emperyalizmin güdümünde sol liberal bir küçük burjuva partisidir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:39
Ümit Özdağ, TİP'i hedef aldı: 'Emperyalizmin güdümünde sol liberal küçük burjuva partisi'
Abone Ol google-news

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, KRT’de konuk olduğu programda, Zafer Partisi ile ilgili sorulan soruyu yanıtlamıştı.

“SAMAN ALEVİ PARLAMASI..."

Baş, Zafer Partisi’nin sığınmacı politikasına ilişkin şunları söylemişti:

"Ben Zafer Partisi’nin yükselişini bir saman alevi parlaması olarak görüyorum. Toplumdaki görünür rahatsızlığı ifade edip buradan siyasal rant devşirmeye çalışan sorumsuz bir politika anlayışı olarak görüyorum. Yani ‘göndereceğiz gidecek’. Nereye, nasıl gönderiyorsun. Milyonlarca insan bu. Her birisinin bir hayatı var. Eşi var, dostu var, annesi var, babası var, çocuğu var. Artık bu ülkede doğan, bu ülkede okula başlayan, memleketini, ülkesini hiç görmeden yaşamak zorunda kalan insanlardan bahsediyoruz. İnsanlık dışı yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil."

ÖZDAĞ'DAN TİP'E SERT SÖZLER

Son olarak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Baş'ın söz konusu ifadelerini sosyal medya hesabından alıntıladı.

"TİP sol görünümlü, emperyalizmin güdümünde sol liberal bir küçük burjuva partisidir" diyen Özdağ şöyle konuştu:

"Türkiye’nin parçalanmasını hedefleyen stratejik göç mühendisliği ile ülkemizi sokulan 13 milyon sığınmacı/kaçağın ne anlama geldiğini bilmeyen TİP Zafer Partisi’ne saldırarak emperyalizme hoş görünmeye çalışmaktadır. TİP Hatay adayı Gökhan Zan’a Hataylılar Hatay’ı işgal eden sığınmacılar konusunda ne yapacağını sorsunlar. "


İlgili Haberler

‘Zibidi’ demişti…: Ümit Özdağ’dan Halil Konakcı’ya sert yanıt!

‘Zibidi’ demişti…: Ümit Özdağ’dan Halil Konakcı’ya sert yanıt!
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: Soyer aday olmazsa DEM Parti İzmir'den aday çıkartacak

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: Soyer aday olmazsa DEM Parti İzmir'den aday çıkartacak
Erkan Baş ile Ümit Özdağ arasında 'sığınmacı' tartışması: 'Kendisini solcu zanneden...'

Erkan Baş ile Ümit Özdağ arasında 'sığınmacı' tartışması: 'Kendisini solcu zanneden...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Şamil Tayyar kendisine çıkan deprem konutundan beddua ederek feragat etti

AKP'li Şamil Tayyar kendisine çıkan deprem konutundan beddua ederek feragat etti
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim

CHP'de 'Haluk Levent' polemiği! Murat Ağırel: Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Facianın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı: İliç'teki madenin kapasite artışına onay vermiş

Facianın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı: İliç'teki madenin kapasite artışına onay vermiş
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Ece Üner'in yeni programının adı belli oldu

Ece Üner'in yeni programının adı belli oldu
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi