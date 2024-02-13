Ümit Özdağ, TİP'i hedef aldı: 'Emperyalizmin güdümünde sol liberal küçük burjuva partisi'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:39

Güncelleme: 13.02.2024 - 17:39

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, KRT’de konuk olduğu programda, Zafer Partisi ile ilgili sorulan soruyu yanıtlamıştı.

“SAMAN ALEVİ PARLAMASI..."

Baş, Zafer Partisi’nin sığınmacı politikasına ilişkin şunları söylemişti:

"Ben Zafer Partisi’nin yükselişini bir saman alevi parlaması olarak görüyorum. Toplumdaki görünür rahatsızlığı ifade edip buradan siyasal rant devşirmeye çalışan sorumsuz bir politika anlayışı olarak görüyorum. Yani ‘göndereceğiz gidecek’. Nereye, nasıl gönderiyorsun. Milyonlarca insan bu. Her birisinin bir hayatı var. Eşi var, dostu var, annesi var, babası var, çocuğu var. Artık bu ülkede doğan, bu ülkede okula başlayan, memleketini, ülkesini hiç görmeden yaşamak zorunda kalan insanlardan bahsediyoruz. İnsanlık dışı yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil."

ÖZDAĞ'DAN TİP'E SERT SÖZLER

Son olarak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Baş'ın söz konusu ifadelerini sosyal medya hesabından alıntıladı.

"TİP sol görünümlü, emperyalizmin güdümünde sol liberal bir küçük burjuva partisidir" diyen Özdağ şöyle konuştu:

"Türkiye’nin parçalanmasını hedefleyen stratejik göç mühendisliği ile ülkemizi sokulan 13 milyon sığınmacı/kaçağın ne anlama geldiğini bilmeyen TİP Zafer Partisi’ne saldırarak emperyalizme hoş görünmeye çalışmaktadır. TİP Hatay adayı Gökhan Zan’a Hataylılar Hatay’ı işgal eden sığınmacılar konusunda ne yapacağını sorsunlar. "