Ümit Özdağ'ya 2 yıl hapis ve siyasi yasak istendi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden 17 Haziran'da 24 gün önce tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş' hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi.

12 Punto'dan Müyesser Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre; Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesi Özdağ’ın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde olduğu 16 Nisan’da yapıldı.

Özdağ’ın avukatları Murat Yıldız ve Güçlü Emre Özgür; Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Başkanlık açıklamalarında Atatürk’ün ismine yer verildiği şeklinde savunma yapıldığını, ancak bu metinlerin hutbenin yaratacağı etkiyi yaratmadığına dikkat çekti.

Davanın ikinci celsesi ise dün görüldü. Özdağ’ın İstanbul’da olduğu mazeretini bildirerek katılmadığı duruşmada savcı kamu görevlisine alenen hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle Ümit Özdağ hakkında 2 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istedi. Özdağ’ın avukatları Murat Yıldız ve Güçlü Emre Özgür de esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.