CHP’li belediye Suriyelileri otobüsle evine yollayacak

Yayınlanma: 08.12.2024 - 16:49

Güncelleme: 08.12.2024 - 16:49

Suriye’de El Kaide’ye bağlı cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif silahlı gruplar, Suriye’nin Başkenti Şam’a girdi. 61 yıllık Bass iktidarı sona erdi. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin vatanlarına dönüş yapıp yapmayacağı yurttaşlar tarafından merak edilirken Ankara Beypazarı Belediyesi’nden Suriyelilere yönelik ulaşım hizmeti verileceği açıklaması yapıldı.

'TRANSFER HİZMETİ SAĞLAYACAĞIZ'

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şehrimizde uzun bir dönemdir misafir ettiğimiz Suriyeli dostlarımızı vatanlarına uğurlamak için Beypazarı Belediyesi olarak transfer hizmeti sağlayacağız. Belediye Binamızın giriş katındaki danışma bölümünden form doldurarak başvuru yapabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.