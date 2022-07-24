ADD ve ÇYDD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemizi hedef almasına tepki gösterdi

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran Zirvesi dönüşünde, Suriye’nin kuzeyinde yapılan briket evlere değinerek “Ne Avrupa Birliği’nden ne şuradan ne buradan en ufak bir destek alarak değil, bizim kendi sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. AFAD’ın koordinesinde bunu sürdürüyoruz” dedi. Cumhuriyet, Erdoğan’ın “Bizim STK’ler” olarak adlandırdığı kuruluşların birçoğunun cemaat bağlantılı olduğunu, isim isim yayımladı. Avrupa Birliği’nden Suriyeliler için alınan paraların neden geri dönüş için kullanılmadığı tartışılırken AFAD ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise gazetemizi hedef aldı.

AFAD, söz konusu STK’lerin “milletten güç aldığını” iddia ederken Soylu ise “Briket evler, Suriye’ye geri dönüşü hızlandırıp, oturumu artırdıkça Cumhuriyet gazetesi en iyi ve tek bildiği işi yapmış; hayırsever STK’lere iftira atmış. Göçmenlerden iktidar postu çıkarmaya çalışan zavallılar” ifadelerini kullandı.

ADD GENEL BAŞKANI HÜSNÜ BOZKURT: CUMHURİYET KARŞITLARIYLA DEVLETİ BÜTÜNLEŞTİRDİLER

İktidarın, Suriyeliler için Türkiye’ye verilen kaynaklar ya da kamu kaynaklarını kullanmak yerine briket ev projesini cemaat bağlantılı vakıf ve derneklere bırakmasını Cumhuriyet’e değerlendiren Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Bu bir zihniyetin belirtisi” dedi. “Adalet ve Kalkınma Partisi adı altındaki bu siyasi kuruluşun Türkiye’ye, devlete bakışı bu. Hemen hemen her konuda bu dinci vakıflar ve cemaatlerle neredeyse devleti bütünleştirdiler” diyen Bozkurt, “İktidar, Suriye’deki briket ev konusunda da aynı tutumu izliyor” ifadelerini kullandı.

‘KAMU YAPABİLİRKEN...’

Bozkurt, bu gibi durumların “tarikat ve cemaatlere para aktarmak için kullanıldığını” söyleyerek “Bunlar, genellikle devletin olanaklarını belli tarikat ve cemaatlere aktarmak işini yapıyorlar. Bu son derece yanlış. Devlet, kamu ne için var? Bunların kamu eliyle yapılması mümkünken neden cemaatlere verilir? Kızılay üzerinden Ensar’a nasıl milyon dolarları yağdırıyorlarsa, aynı şekilde devlet eliyle, devletin olanakları kullanılarak laik Cumhuriyet karşıtı yapılar güçlendiriliyor. Ben böyle görüyorum” diye konuştu.

ÇYDD GENEL BAŞKANI AYŞE YÜKSEL: ULUSLARARASI SORUNU STK’LER DEĞİL DEVLET ÇÖZMELİ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Ayşe Yüksel, “ülke dışına kaynak aktarılmasının doğru olmadığını” söyledi.

Yüksel, “Dernek ve vakıflar, gelirlerini halktan, yani toplumdan gelen yardım ve bağışlarla yaratırken bu kaynakları yine doğrudan içinde bulunduğu toplum için kullanmalı. Halkımızın bunca ağır sorunları ve ağır ekonomik eşitsizlikler varken kamu kaynaklarının ülkemiz dışına aktarılmasını doğru bulamayız. Korunma amaçlı ülkemizde misafir edilen Suriyeliler için AB ülkelerinin maddi desteği alınmıştır. Uluslararası sorun, uluslararası işbirliği ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından çözülmelidir, çözüm de bu kişilerin geldikleri yerlere gönderilmesi ile mümkündür. Sivil toplum kuruluşlarının burada bir görevi olmamalıdır” dedi.