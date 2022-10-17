İşçilerden Mansur Yavaş'a promosyon teşekkürü

17 Ekim 2022 Pazartesi, 14:54

Bankalarla masaya oturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılan anlaşma sonucunda belediye çalışanlarına 27 bin TL promosyon ödemesi kararı çıkartmıştı.

Kararın ardından belediye çalışanlarına 27 bin TL promosyon ödemeleri yapıldı. Belediye çalışanları ve sendika temsilcileri, Başkan Yavaş'a teşekkür etmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde toplandı.

Ayrıca banka promosyonları için ilk kez bu dönemde açık ihale yapıldığı aktarıldı.



