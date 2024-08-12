Ümit Özdağ’dan Akşener iddiası: Seçimden 1 ay önce bana ‘Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 1 ay önce kendisine “Nedenini sorma, adamı (Erdoğan) cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:14
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin kurucusu ve önceki genel başkanı Meral Akşener'e ilişkin çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"BuKanal” isimli YouTube kanalında Mine Özbek’in konuğu olan Özdağ, gündemdeki çeşitli konulara açıklamalar yaparken 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de konuştu. 

Özdağ, Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden 1 ay önce Meral Akşener’in kendisini, "dinlenemeyen oda"ya götürdüğünü söyleyerek “Nedenini sorma, adamı (Erdoğan) cumhurbaşkanı seçiyoruz” dediğini iddia etti.

Özdağ’ın Meral Akşener ile ilgili çarpıcı iddiası sosyal medyada gündem haline geldi. Akşener'in iddiaya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu. 

 


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