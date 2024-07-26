İYİ Partili Akalın'dan Akşener iddiası: 'İstifalar saraydaki fotoğraftan bağımsız okunmamalı'

Yayınlanma: 26.07.2024 - 22:38

Güncelleme: 26.07.2024 - 22:39

İYİ Parti'de istifalar devam ederken Kurucular Kurulu Üyesi Akalın'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, partisinin sistemli bir politik tasfiye sürecinin öznesi yapılmak istendiğini öne sürdü.

Akalın ayrıca partide yaşanan istifaların Kurucu Genel Başkan Meral Akşener'den habersiz olamayacağını ifade etti. İstifaları değerlendiren Akalın, "Bu istifalar şüphesiz ki saraydaki meşhur fotoğraftan bağımsız olarak okunmamalıdır" dedi.

"İYİ PARTİ BEŞTEPE'YE İSPAT ALANI DEĞİLDİR"

Partisinde yer almış isimlere sert eleştirilerde bulunan Akalın şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'deki istifa süreçlerine dair;

İYİ Parti, sistemli bir politik tasfiye sürecinin öznesi yapılmak istenmektedir.

Şöyle ki; Türkiye'de bir seçim atmosferi olmamasına, partilerin geleneksel çizgilerinde bir kırılma yaşanmamasına, halk yeni bir siyasi parti ihtiyacı hissetmemesine rağmen, meydana gelen sistemli istifalar, bu rüzgarsız havada dönen fırıldağın bir üfleyeni olduğunu göstermektedir.

İstifa eden milletvekili sıfatlı şahısların gerek milletvekili adayı oluş süreçleri, gerekse politik kariyerleri göz önüne alındığında bu istifaların eski genel başkandan habersiz yapılması siyasetin doğasına ve hayatın akışına aykırıdır.

Bu istifalar şüphesiz ki saraydaki meşhur fotoğraftan bağımsız olarak okunmamalıdır. Seçmen sadakati, parti aidiyeti, siyasi namus gibi kavramlardan bihaber mevcut ve müstakbel bazı acizler, elbette ki milletvekili oluşlarının ilave bedelini ödemek ihtiyacı hissedebilirler.

Ancak Türk siyasi tarihinin gördüğü en muazzam politik mücadelelerinden biri sonucu kurulmuş İYİ Parti, bu acizlerin tırmanma duvarı, beceriksiz siyasetçilerin de kendini Beştepe’ye ispat alanı değildir, olmasına da müsaade edilmemelidir.

Bu emel sahipleri ve talimat bekleyen milletvekili sıfatlı acizler, derhal ait oldukları yere, sarayın kapısına, cümle azmettirenleriyle beraber bırakılmalıdırlar. Böylelikle, İYİ Parti yaklaşık bir buçuk yıldır içine düşürüldüğü girdaptan çıkarak, kuruluş ayarlarına uygun milliyetçi-demokrat ve kalkınmacı bir Türkiye inşası idealine uygun mücadele sürecine ve iktidar yürüyüşüne başlayabilecektir."