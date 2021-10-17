Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: 'Bana herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Sayın Soylu, parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim. Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından seslendi.
Twitter hesabından paylaştığı videoya "Sayın @suleymansoylu parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim. Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız!" notunu düştü.
Sayın @suleymansoylu, parti genel başkanları için doğal bir hak olan koruma ekibini bana tahsis etmemekteki ısrarınızın omuzlarınıza yüklediği yükü, kamuoyunun önünde bir kez daha hatırlatmak istedim.— Ümit Özdağ (@umitozdag) October 17, 2021
Herhangi bir saldırıda sorumlu siz olacaksınız! pic.twitter.com/USdfu4NFkY
Özdağ şunları söyledi:
"Benim ve haftada 6 gün günde 16 saat çalışan koruma polisim evinde yatıyor ve dinleniyor, bu da onun insanlık hakkı. Ama benim pazar günü de olsa çalışmam gerekiyor. İkametgahımdan çıktım ve şimdi çalışmaya başlayacağım. Tek başımayım, yanımda korumam yok ve sadece videonun çekilmesine yardımcı olan, üzerinde silah olmayan arabayı sürecek partili arkadaşım var. Bana herhangi bir saldırı olursa bu saldırıyı yapan terör örgütünden sonra parti genel başkanlarına tahsis edilen koruma ekibini tahsis etmemekte direnen siz bu saldırının ikinci sorumlusu olacaksınız."
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