Ümit Özdağ'ın hedefi Akşener: "Erdoğan için istiyor"

05 Ekim 2021 Salı, 16:52

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı.

Anayasa tartışmalarına değinen Özdağ, "Erdoğan Türkiye’nin gündeminde hiç olmaması gereken bir anayasa değişikliği tartışması başlatmıştır. Haziran 2023 seçimlerine iki seneden az bir süre varken, ekonomi çökerken, dış ilişkiler tam bir kaos içinde iken en son 2 sene önce değişmiş bir anayasa neden Erdoğan tarafından değiştirilmek istenir? Yoksa gizli gizli hazırlanan anayasa tasarısı konusunda taraflar uzlaştı da artık iş parlamenter demokrasiye geri dönüş adı altında Erdoğan’a hayat öpücüğü vermeye mi geldi?" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine ilişkin ise Özdağ, “Başkanlık seçimleri şeklinde yapılacak olan 2023 seçimleri sonrasında Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan olmayacak. Kaçınılmaz çöküş, kaçınılmaz şekilde devam ediyor. Erdoğan, bu çöküşü durdurmak için birçok seçenek üzerinde çalışıyor. Bu seçeneklerden birisi de hiç şüphesiz yüzde 51 değil, yüzde 30’lar ile iktidar veya en kötü şartlarda iktidarın büyük ortağı olunacak bir parlamenter demokrasi." dedi.



Özdağ, sözlerinin devamında da 'Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan olacağım' diyen Akşener'e göndermede bulunarak "Bugün kim “başbakanlık istiyorum” diyorsa bilin ki, bunu kendisi için değil, Erdoğan için istiyordur. 2023 seçimlerinden önce kim parlamenter demokrasiye geçelim diyorsa bilin ki, yüzde 51 alamayacak Erdoğan’ın yüzde 30 küsurlar ile iktidarda tutmak için istiyordur. Türk Milleti kendisine kurulan bu oyunu görmelidir.” diye konuştu.