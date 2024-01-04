Suriyeliler için anaokulu yapılacağı iddia edilmişti: Özgür Özel’den 'Bornova Anadolu Lisesi' tepkisi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nin korusuna Suriyeliler için anaokulu yapıldığı yönündeki tartışmalara tepki gösterdi. Özel, “Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız. Gereği yapılacak” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bornova Anadolu Lisesi’ne ait koruya Suriyeliler için anaokulu yapılacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi.
Özel, sosyal medya hesabında; şu paylaşımı yaptı:
“İzmir Bornova Anadolu Lisesi Türkiye’nin en saygın ve değerli eğitim kurumlarından biridir. Binlerce mensubundan biri olduğum Bornova Anadolu Lisesi ailesine bunu yaşatamazsınız. Bu hatadan derhal geri dönülmelidir. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız. Gereği yapılacak.”
İzmir Bornova Anadolu Lisesi Türkiye’nin en saygın ve değerli eğitim kurumlarından biridir.— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 4, 2024
Binlerce mensubundan biri olduğum Bornova Anadolu Lisesi ailesine bunu yaşatamazsınız.
Bu hatadan derhal geri dönülmelidir.
Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve…
Özel, paylaşımının sonunda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u etiketledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bornova Anadolu Lisesi kampüsünde yapılan inşaatla ilgili yasal inceleme sürecimizi tamamladık. Yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit ettik. İnşaatın ivedilikle mühürlenmesi için gerekli tüm işlemleri başlattık ve Bornova Belediyesi’ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik. Kamuoyuna arz ederim" dedi.
Bornova Anadolu Lisesi kampüsünde yapılan inşaatla ilgili yasal inceleme sürecimizi tamamladık.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) January 4, 2024
Yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit ettik.
İnşaatın ivedilikle mühürlenmesi için gerekli tüm işlemleri başlattık ve Bornova…
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir açıklama paylaşarak şunları duyurdu:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberlere konu olan, “Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor” iddiası doğru değildir.
İzmir’in Bornova ilçesinde Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde ve çevresinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu (Yık-Yap kapsamında yeniden inşa aşamasında) bulunmaktadır.
Aynı arazi içerisinde yapımına başlanan 4 derslikli anaokulu projesi, İzmir’in 2023 il yapım programına tanımlı olup bölgedeki anaokulu ihtiyacından dolayı programa alınmıştır. Proje, İzmir 1 http://no.lu Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır.
Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir. Anaokulunun yapımı tamamlandığında 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır."
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberlere konu olan, “Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 3, 2024
İzmir’in Bornova ilçesinde Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde ve çevresinde, Mesleki ve Teknik… pic.twitter.com/pLGarqo1EF
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