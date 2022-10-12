Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Mehmet Ali Çelebi açıklaması: İlk kez açıklıyorum, davetimi kabul etmişti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili "Bunu ilk kez açıklıyorum. Zafer Partisi'ne davet etmiştim, kabul etmişti. Ama Zafer Partisi ağır geldi arkadaşa" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fox TV'de konuk olduğu İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Özdağ, Bağımsız İzmir Milletvekili iken dün yaptığı açıklama ile AKP'ye geçtiğini duyuran Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı açıkladı.
"Bir eski asker, Erdoğan'ın yanında perdeden bozma kefenlerle siyaset yapacak. Bu benim büyük hayal kırıklığımdır. İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde. 3 defa Anadolu Kulübü'nde sohbet ettik ve Zafer Partisi'ne davet etmiştim, o da kabul etmişti. Mayıs ayında geleceğini söylemişti" diyen Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:
"Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi. Burada Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliği mücadelesi veriliyor. Türkiye'nin örtülü istilasına karşı bir direniş hattı oluşturmuş parti var. Tabi öbür tarafta da iktidar çemberi üzerinden tekrar Meclis'e girme kolaylığı var. Bana şunu söylüyordu: 'Ben daha çok gencim, bir daha milletvekili olmasam ne olur? Parti kurarım, Atatürk'ün mücadelesini veririm'... Doğrusu gelmiş olduğu noktada, Allah rahmet eylesin diyorum."
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