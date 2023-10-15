Ümit Özdağ'dan Davutoğlu'na zehir zemberek sözler: Hadi oradan küçük Ahmet

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:57

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:57

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kendisine ‘Mossad’çı’ diyen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na dava açacağını duyurdu. Davutoğlu’nu canlı yayında düelloya çağıran Özdağ, şunlaru söyledi:

"Ben Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanlığını yaptım. Bu görevleri yaparken bir bölümü devletin ricasıyla dünyanın değişik yerlerinde görüşmeler yaptım ve bunları raporladım. Bu çerçevede kimse Mossad’çıyım demedi ama katıldığım toplantıda Mossadçı’nın olmaması akla pek uymaz. Çünkü İsrail askeri istihbaratının şefi brifing sunuyordu ama yanında Türk Dışişleri’nin Tel Aviv’deki ikinci adamı vardı. Şimdi Mossad’tan eğitim aldın mı? Ama MİT’ten Mossad’tan eğitim almış tanıdıklarım var. Çünkü ben istihbaratçı değilim ama istihbarat ve milli güvenlik çalışmaları yaptım. Davutoğlu ve AKP trolleri bunu çok kez gündeme getirdi.

'AHLAKSIZLIK'

Ama bunu eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan kullanırsa bu siyasi ahlaksızlıktır. Kendisini pazartesi günü mahkemeye vereceğim. Avukatıma da söyleyeceğim mahkeme MİT’ten Özdağ dosyalarını talep etsin. Davutoğlu’nu aynı zamanda TV’de düelloya davet ediyorum, gelsin tartışalım. Basın sözcüsü, bir arkadaşıma ‘Davutoğlu, Özdağ’ı kaale almaz’ demiş. Ya Ahmet sen kimsin? Sen Türk siyasetindeki ağırlığın sayın Erdoğan’ın sana verdiği ölçüdedir. Sen T.C’nin başbakanı, bakanı değil, Erdoğan’ın başbakanı, bakanıydın. Eğer Türkiye’nin başbakanı olsaydın Erdoğan seni pis bir mendili çöp tenekesine atar gibi siyasetten dışarı atmazdı. ‘Ümit Özdağ beni muhatabım değil’miş hadi oradan sen de küçük Ahmet! Kendisini TV’ye çağırıyorum ama kendisini küçük tanrıcık olarak gördükleri için TV’ye çıkmaya korkarlar.”

NE OLMUŞTU?

İsrail-Filistin savaşı hakkında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti grubunda yapmış olduğu açıklamada Özdağ’ı kast ederek şunları söylemişti:

“Bir provokatör Türkiye’de halkı birbirine kışkırtmak için her türlü argümanı kullanan ve kendisinin MOSSAD’la ilişkisinin olduğunu da itiraf eden o provokatörlere sesleniyor. Eğer Amerika binlerce kilometre öteden Kudüs’te olan bir olay sebebiyle donanmasını harekete geçip, İsrail’e 8 milyar dolar yardım yapıp bölgeye gelebiliyorsa, Kudüs ve Filistin ve Mescid-i Aksa Amerika’nın meselesiyse, ondan önce bizim meselemiz. Bugün bizden hesap soranlara sesleniyorum İsrail ağzıyla konuşanlara sesleniyorum; sahip çıktınız mı Filistin’e? Neredeydiniz! Kaç kere barış yaptık, kaç kere İsrail-Gazze arabuluculuğu yaptım ben. Davutoğlu arabuluculuk yaparsa görüşmelere hazırız. Biz savaş yanlısı değiliz. Onurları için savaşanları sadece selamlarız.”