Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: 'Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tahliyesine ilişkin açıklama yapan Özdağ, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Dilan Polat açıklaması: 'Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 10:46

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti tahliye oldu. Savcılığın itirazına rağmen verilen tahliye kararı tepki çekti. Dilan Polat, Engin Polat'ı cezaevinden almaya gittiği sırada eski paylaşımlarına geri döndü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Polat'ın görüntüsünü paylaşarak "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz" dedi.

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz. Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını kararttınız ve karartmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın."

 


Etiketler: #Dilan Polat #Engin Polat #Ümit Özdağ

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