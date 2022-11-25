Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a yanıt: Zafer Turizm Katar'a da sefer düzenleyecek

25 Kasım 2022 Cuma, 16:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada muhalefete yüklenirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da hedef almıştı.

Özdağ'ın Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış'ta ziyaretinde yaşanan olay üzerine "İşte particiklerden bir tanesi. Dün Karkamış’a geçmiş. Karkamış’ta kalkmış orada mülteci kardeşlerimizle ilgili birkaç laf etmeye kalkınca tabi ferasetiyle konuşur benim halkım" diyen Erdoğan, "Benim milletim, 'Bugün bunun yeri değil. Büyükşehir belediye başkanı buraya geldi, siz de burada lütfen siyaset yapmayın' deyip kovdular, o da gidip bir dükkana sığındı. Daha dur bu iyi günleriniz" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ, Erdoğan'a yaptığı bir basın toplantısı ile yanıt verdi. Erdoğan'ın açıklamasının kendisini şaşırtmadığını söyleyen Özdağ, "20 seneden beri başbakanlık ve cumhurbaşkanlık yapmasına rağmen doğru dürüst istihbarat almadığını gördüm. Zaten alsaydı 15 Temmuz darbesi olmazdı. Zaten alsaydı PKK'yla müzakereler sırasında PKK'lıların yurtdışına çıktığını zannetmezdi" dedi.

Erdoğan'a "Bak Recep Tayyip Bey! Benim milli güvenlik konularında aldığım istihbarat, senin Karkamış ziyaretimizden aldığın istihbarattan daha iyi!" diye seslenen Özdağ, "Halk bizi protesto etmedi, 3 tane provokatördü. Biri FETÖ'cü, ikisi AKP'li!" dedi.

Özdağ açıklamasının ilgili bölümü, "Haziran 2023 seçimlerinden sonra Zafer Turizm Kabil ve Şam seferlerinden sonra Katar'a da sefer düzenleyecek. Haberin olsun!" diyerek tamamladı.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI MÜMKÜN DEĞİL"

Seçimlerin Haziran 2023'te yapılması gerektiğini ve bu durumda da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını söyleyen Ümit Özdağ, "Haziran 2023'ten itibaren Sayın Erdoğan emekli olacak. Erdoğan'ın bir daha aday olması, anayasa açısından mümkün değil. Erdoğan'ın anayasa açısından adaylığı bir tek anayasaya karşı hileyle olabilir, o da seçimlerin Haziran 2023'te değil de Mayıs-Nisan 2023'te yenilenmesiyle. Bunun için de 360 oyla Meclis'ten bir yasanın geçmesi gerekiyor, seçim yenilenme yasasının. Buna da Cumhur İttifakı'nın oyu yetmiyor. Cumhur İttifakı'nın oyu yetmediği için Millet İttifakı'nın bu yasanın geçmesi için Meclis'te destek vermesi gerekiyor ve CHP ile İYİ Parti bu desteği vereceğini açıkladılar. Özetle Erdoğan, eğer bu yasa meclisten geçerse sadece Cumhur İttifakı'nın adayı değil aynı zamanda Millet İttifakı'nın da adayı olur. Kendi adaylarını bile belirleyemeden Erdoğan'ı aday gösteren CHP ve İYİ Parti'ye 'muhalefet partisi' demek mümkün değildir" dedi.