Ekrem İmamoğlu'nun 'Saraçhane' çağrısına Meral Akşener'den jet yanıt: 'Ankara'dan yola çıktım'
İYİ Parti lideri Meral Akşener, hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" çağrısı üzerine harekete geçti. Twitter'dan bir fotoğraf paylaşan Akşener, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK görevlilerine 'hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün görülüyor.
İmamoğlu, duruşmanın ertelendiği saat 16.00’da, ‘16 milyon İstanbulluyu’ Saraçhane’ye davet etti.
İBB Başkanı, “16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum” dedi.
AKŞENER'DEN JET YANIT
İmamoğlu'nun çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir paylaşım geldi. Aracından bir fotoğraf paylaşan Akşener, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" dedi.
İYİ Parti lideri, tweetine İmamoğlu'nu da etiketledi.
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