Ümit Özdağ’dan ‘İYİ Parti’ açıklaması: ‘Oy farkımız yüzde 1’

Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:12

Güncelleme: 04.12.2023 - 15:12

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazeteci Bahar Feyzan'ın sorularını cevapladı.

Feyzan'ın kendisine sorduğu "'Machiavelli yaşasaydı ve Meral Hanım'ı tanısaydı kitabının adını 'Prens' değil 'Prenses' koyardı, demiştiniz. Buna rağmen niye bir işbirliği teklifi yaptınız?" sorusuna Özdağ şu cevabı verdi:

"Ben bu çağrıyı Meral Hanım'a yaptığım tweetimde daha önce yapmış olduğum eleştirileri tekrarladım. Bunların hiçbirinden de geri adım atmadım. O eleştiriler baki. Ama orada bir şey söylüyorum. 'Gelin bunları erteleyelim, çözelim veya çözmeyelim. İki kutuplu siyaset var AKP ve CHP ekseninde. Bunu çıkartalım ve Atatürkçülerin Türk milliyetçileri rahatlıkla bir ittifaka oy verebilsinler.' Üçüncü bir seçenek olsun. Çünkü şu anda biz yüzde 6.5 görünüyoruz, İYİ Parti de 7.5 görünüyor. Bu vermiş olduğum rakamlarda hiçbir abartma yok. Yaptığımız anketlerde de böyle çıkıyor ama bizim dışımızdaki bütün anketlerde de böyle çıkıyor. Yani bugün İYİ Parti ile aramızdaki oy farkı 1'e inmiş durumda.

“DÖNÜŞ OLMADI”

Siyasette kavga edersin ama kişisel duygularınızla bütün bir siyaseti tanımlayıp millete yük olmazsınız. Onun için biz de Zafer Partisi olarak eleştirilerimiz baki olmakla birlikte, parantez içerisine alıp bir teklifte bulunduk. Randevu da istedim Meral Hanım'dan özel kalemi aracılığıyla. Geri dönüş olmadı. Cuma günü, tweet attım ve ertesi günü de istedim. Ama dönüş olmadı. Olur mu, bilmiyorum. Ama biz parti olarak görevimizi yaptık."

“SİNAN OĞAN’A EN BÜYÜK TEPKİYİ VERDİK”

Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini söyleyen Sinan Oğan’a neden bir tepki verilmediğine yönelik sorulan soruya “Biz en büyük tepkiyi verdik parti olarak. Ne yaptık? Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledik. Benden Sinan Oğan’a hakaret etmemi veya ağır şeyler söylememi bekliyorsa bu doğru bir beklenti değil. Sinan Bey, aşağı yukarı 3 seneden beri aday olmak için çalışıyordu” cevabını verdi.

“PLANA SADIK KAL” NE ANLAMA GELİYOR?

“Sinan Oğan’ın “plana sadık kal” demesinin ardında ne vardı?” şeklinde sorulan soruya ise Özdağ şunları söyledi:

“O kendi planı herhalde. Bizim yapmış olduğumuz bir ortak planı yok. Sinan Bey’in bugünkü çizgisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir partinin açılış törenlerine katılıyor ama en ufak bir açıklamasını görmüyoruz, duymuyoruz.”