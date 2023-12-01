Özgür Özel-Meral Akşener görüşmesinin perde arkası: Toplumun beklentisi ortada

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti genel merkezinde ziyaret etti. Özel’e ziyaretinde Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP genel başkan yardımcısı Gül Çifçi, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti. Görüşmede Akşener’in yanında ise İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, Genel Başkan Yardımcıları Oktay Vural ve Burak Akburak ile İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın yer aldı.

Özel, “Sayın Genel Başkanımızdan randevu talep etmiştik. Sağ olsunlar en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi, ağırladılar. Yaptığımız görüşmede, İYİ Parti’nin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir genel idare kurulu (GİK) kararı ile tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adayları ile girmeleri noktasında bir irade beyanları vardı. Biz ziyaretimizde, bu karara saygılı olduğumuzu söyledik” dedi.

Özel, bu nedenle toplu ittifak değil, de yerel işbirliklerini görüşmek istediklerini belirterek “İttifak kelimesi yoruldu. Ama yerel seçim esnekliği, biraz daha hızlı karar vermeyi, ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz, İYİ Parti’ye önümüzdeki yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir GİK kararının yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini, eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte, yerel seçimlerdeki işbirliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışma imkânının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk” ifadelerini kullandı.

‘SÜREÇ ŞEFFAF İLERLİYOR’

Özel’e verdikleri yanıtı aktaran İYİ Parti lideri Akşener de konuyu pazartesi yapılacak GİK toplantısında kurmaylarına soracağını ve buna göre bir yanıt vereceklerini belirtti. İki lider görüşmenin ardından birlikte bir fotoğraf vererek ayrıldı. Yapılan görüşmeye ilişkin konuşan CHP kurmayları, Özel’in zaten şeffaf bir şekilde görüşmede neleri konuştuğunu anlattığına dikkat çekti.

Partinin artık görüşmeleri bu şeffaflıkta sürdüreceğini söyleyen kurmaylar, İYİ Parti’yle ittifaka ilişkin “Genel başkanımız gerekli tüm sözleri söyledi. İYİ Parti’nin tek başına seçime girme kararını saygıyla karşıladığımızı anlattı. Bu nedenle toplu bir ittifak değil de yerelde, bazı il ve ilçelerde iş birlikleri olup olamayacağı konusunda görüştüklerini söyledi. Bundan sonra İYİ Parti’nin vereceği kararı bekleyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, zorla yapılacak bir ittifakın kimseye faydası yok. Ancak toplumun beklentileri de ortada. Toplumun iyi yönetim, sosyal belediyecilik için bir beklentisi var. Bunun için de bazı yerlerde iş birliklerine ihtiyaç var” değerlendirmesini yaptı.