Ümit Özdağ sağlık durumu nasıl? Ümit Özdağ hastalığı ne?
Bugün Ümit Özdağ'ın hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sağlığına ilişkin son durumu merak konusu oldu. Peki, Ümit Özdağ sağlık durumu nasıl? Ümit Özdağ hastalığı ne?
Ümit Özdağ sağlık durumuna yönelik son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Ümit Özdağ sağlık durumu nasıl? Ümit Özdağ hastalığı ne?
ÜMİT ÖZDAĞ SAĞLIK DURUMU NASIL?
MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve duruşmaya katılamayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın avukatları, Özdağ'ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Özdağ'ın duruşması 8 Temmuz'a ertelendi
MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanmasına başlandı. AA'da yer alan habere göre Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatı katılmadı.
MAZARET DİLEKÇESİ SUNDULAR
Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.
DURUŞMA 8 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi
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