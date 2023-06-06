Ümit Özdağ'dan 'Sinan Oğan' açıklaması: 'MHP'nin itirazlarını duyuyordum...'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:14

Güncelleme: 06.06.2023 - 12:19

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde düzenlediği toplantıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki ikinci kabinesini açıkladı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu.

Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SİNAN OĞAN KABİNEDE YOK

İkinci tur oylamasından önce aldığı kararla Erdoğan'a desteğini açıklayan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın yeni kabinede yer almaması çok konuşuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Oğan, "Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür" ifadelerini kullandı.

"MHP'NİN İTİRAZLARINI DUYUYORDUM"

Siyaset gündemi yeni kabineyi tartışmaya devam ederken; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Gündem Özel'de Barış Terkoğlu ve Gözde Şeker'in sorularını yanıtladı.

Özdağ, seçim döneminde ATA İttfakı'ndan aday gösterilen ancak daha sonra karşısına çıktığı Cumhur İttifakı'nı desteklemeye karar veren Oğan hakkında da konuştu.

Yeni kabinede Oğan'ın yer almamasını değerlendiren Özdağ, "Sinan Oğan'ın kabinede olmamasına şaşırmadım. MHP'nin güçlü itirazları olduğunu duyuyordum, o itirazların sonuç aldığını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.