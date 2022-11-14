Ümit Özdağ’dan 'Taksim' açıklaması: 'Benim edindiğim bilgi, Süleyman Soylu'nun kamuoyuyla paylaştığı bilgiden oldukça farklı gözüküyor'

Dün burada altı şehit verdik. Ülke böyle yönetilmeye devam ederse daha çok şehit vereceğiz ne yazık ki. Türk milletinin başı sağ olsun ama artık Türk milletine de başsağlığı dilemek istemiyoruz. Bunun için Hatay’a, sembolik mayın döşemeye gitmiştik. Eğer bizim isteğimiz olsa sınıra mayın döşenseydi, buraya gelen alçak sınırda mayınla kendisi patlar, ölürdü.