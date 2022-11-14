Ümit Özdağ’dan 'Taksim' açıklaması: 'Benim edindiğim bilgi, Süleyman Soylu'nun kamuoyuyla paylaştığı bilgiden oldukça farklı gözüküyor'
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün patlamanın gerçekleştiği yere gitti. Özdağ, "Benim edindiğim bilgi Süleyman Soylu’nun kamuoyuyla paylaştığı bilgiden oldukça farklı gözüküyor" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet ile birlikte; dün İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının yapıldığı yere karanfil bıraktı.
"BENİM EDİNDİĞİM BİLGİ..."
Ümit Özdağ, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun saldırıya ilişkin açıklamalarını değerlendirdi ve şunları söyledi:
- 15 günden bu yana devletin bütün istihbarat ve güvenlik sistemleri bu bölgede bir yoğunlaşma gerçekleştirmişler. Kamuoyuyla paylaştığı bilgilerle bana ulaşan bilgiler farklı. “Patlama sırasında kendisi Suriye’de olan Süleyman Soylu’nun bir açıklama yaptığını, bazı imalarda bulunduğunu duyduk. Gerçekten Süleyman Soylu’nun ifade ettiği gibi bu hadisenin arkasında bahsettiği devlet mi var, yoksa bir başka devlet ile mi bağlantı var? Önümüzdeki günlerde bunun ortaya çıkacağını göreceğiz. Çünkü benim edindiğim bilgi, Süleyman Soylu’nun kamuoyuyla paylaştığı bilgiden oldukça farklı gözüküyor.
- Dün burada altı şehit verdik. Ülke böyle yönetilmeye devam ederse daha çok şehit vereceğiz ne yazık ki. Türk milletinin başı sağ olsun ama artık Türk milletine de başsağlığı dilemek istemiyoruz. Bunun için Hatay’a, sembolik mayın döşemeye gitmiştik. Eğer bizim isteğimiz olsa sınıra mayın döşenseydi, buraya gelen alçak sınırda mayınla kendisi patlar, ölürdü.
"RÜYA GÖRÜYORLAR"
- Zafer Partisi’nin, Suriye’nin Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğu doğrultusunda yapmış olduğu uyarılarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Güya Türkiye’nin kontrolündeki Afrin’den çıkıp gelen biri, Türkiye’nin göbeğinde bomba patlatıyor. Bu sırada İçişleri Bakanı da Türkiye’nin Erbil’e, Şam’a, Bağdat’a da güvenlik getireceği iddialarında bulunuyor. İstanbul’un göbeğinde, İstiklal Caddesi’nde güvenlik sağlayamayanların komşu ülkelerin başkentlerinde güvenlik sağlayacağı rüyaları görmesi kadar trajik bir şey olamaz.
- Tehdit bununla da sınırlı değil. Suriye sınırındaki belirli bölgelerde kontrol HTŞ ve El Nusra’nın tamamen denetimine girmiş durumda. Sınır bölgelerinde, başta Hatay’da olmak üzere insanlarda, Türk vatandaşlarında, Suriye’den bu bölgelere yönelik saldırı olacağına dair endişeler yaratıyor. Sınırlar delik deşikken, İstanbul’un ortasında bomba patlarken buraya karanfil koymak için geliyoruz. Taksim’de polis iki tane barikat kurmuş; polis, bizi ancak beşerli gruplar halinde geçirilebileceğini söylüyor. Bu barikatları gidin sınırda kurun da Afrin’den buraya yürüyerek gelmesinler.
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