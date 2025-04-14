Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılandığı davanın duruşma tarihi belli oldu. Özdağ 11 Haziran 2025'te hakim karşısına çıkacak.

Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:27

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak. 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 10 ay 15 gün arasında hapis cezası verilmesi istemiyle iddianame düzenlenmişti. Özdağ bu suçlamalara cevap vermek için 11 Haziran'da Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMESİ 78 GÜN SONRA  YAZILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ümit Özdağ hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesindeki, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 78 günlük tutukluluğunun ardından iddianame düzenlendi.

7 YIL 10 AY 15 GÜNE KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Özdağ'ın atılı suçu basın ve yayın yoluyla ve zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


Etiketler: #Ümit Özdağ #tutuklu #duruşma

İlgili Haberler

İddianame muammasına Ümit Özdağ'dan açıklama

İddianame muammasına Ümit Özdağ'dan açıklama
Ümit Özdağ'a iddianame tartışması istifa getirdi

Ümit Özdağ'a iddianame tartışması istifa getirdi
Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından '77. gün' paylaşımı: 'Henüz iddianamesi hazır değil, buna adalet mi diyorsunuz?'

Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından '77. gün' paylaşımı: 'Henüz iddianamesi hazır değil, buna adalet mi diyorsunuz?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler