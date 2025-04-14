Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Yayınlanma: 14.04.2025 - 17:27

Güncelleme: 14.04.2025 - 17:27

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 10 ay 15 gün arasında hapis cezası verilmesi istemiyle iddianame düzenlenmişti. Özdağ bu suçlamalara cevap vermek için 11 Haziran'da Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMESİ 78 GÜN SONRA YAZILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ümit Özdağ hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesindeki, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 78 günlük tutukluluğunun ardından iddianame düzenlendi.

7 YIL 10 AY 15 GÜNE KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Özdağ'ın atılı suçu basın ve yayın yoluyla ve zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.