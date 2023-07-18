Erdoğan'ın Körfez Turu'nu izlemek için gitti, Umre ziyareti yaptı!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 12:59

Güncelleme: 18.07.2023 - 13:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Körfez Turu’nu izleyen gazeteciler arasında olan ve Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke’ye giden Öztürk, Umre ziyareti yaptığını duyurdu.

"NASİP İŞİ..."

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi."

"BU ZİYARETİ TAKİP EDECEĞİZ"

Fulya Öztürk, Erdoğan'ın Körfez Turu öncesi şu paylaşımda bulunmuştu:

"Suudi Arabistan , Katar, Birleşik Arap Emirliklerini kapsayan körfez turu başlıyor. Önemli işbirliklerine imza atılacak, karşılıklı yatırımlar masada olacak. Basın mensupları olarak biz de bu ziyareti takip edeceğiz."