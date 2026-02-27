Umut Vakfı 2025 yılı silahlı şiddet raporunu açıkladı: 1 yılda 2 bin 225 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de şiddet her geçen gün artıyor. Umut Vakfı’nın 2025 yılı şiddet raporu verileri de bu gerçeği ortaya koydu. Verilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde 3 bin 422 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu 3 bin 422 olayda 2 bin 225 kişi yaşamını yitirdi. Bir kısmı ağır olmak üzere 3 bin 167 kişi de yaralandı.

3 bin 422 silahlı şiddet olayının 638’inde her türlü kesici ve delici alet kullanılırken 2 bin 784 olayda tabancalardan tüfeklere ateşli silahlar kullanıldı. Bölge bazında yapılan incelemelerde Marmara Bölgesi’nde en çok silahlı şiddet olayının yaşandığı aktarıldı. 2025 yılında olayların en çok yaşandığı iller ise sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, İzmir, Konya, Samsun, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır oldu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Umut Vakfı tarafından yapılan açıklamada yetkililere şu çağrıda bulunuldu:

“Bu raporlara bakıldığında, o yıldan bugüne silahlı şiddet dalgalı bir trend izliyor… Ve 2014 yılından 2026 yılına kadar son 12 yılda toplam 41 bin 420 silahlı şiddet olayı basına yansımış bulunuyor. Bu 41 bin 420 silahlı şiddet olayında 12 yılda 26 bin 29 kişi öldü, bir kısmı ağır 38 bin 203 kişi de yaralandı. Bireysel silahlanmaya hayır. Silahlı şiddet önlensin... Uyuşturucunun yaygınlaşması, çeteleşme, çetelerin çocukları kullanması önlensin.”