Ünal Çeviköz: 'CHP Olarak Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson'un ilhakı kararını tanımıyoruz'
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Rusya'nın Ukrayna’nın 4 bölgesinde yaptığı referanduma ilişkin, “Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez. CHP olarak, Kırım’ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson’un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz” dedi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki topraklarını tek taraflı olarak tanıma kararına tepki gösterdi.
Çeviköz, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:
“TANIMIYORUZ”
“Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya ait topraklar üzerinde gerçekleştirdiği tek taraflı referandum süreci endişeyle takip edilmiştir. Bu referandum sürecini ve sonuçlarını tanımıyoruz. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez. 24 Şubat’tan bugüne değin devam eden Rusya’nın askeri saldırganlığının daha fazla yayılmadan bir an önce barışçıl şekilde sonlandırılması yönünde uluslararası toplum tarafından atılan adımları destekliyoruz. CHP olarak, Kırım’ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson’un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz. Bu vesileyle, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini koşulsuz olarak desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Bol keseden saçtılar!
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- İki isimden kritik görüşme
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- 'Şehit üzerinden kumpas kuruyorlar'