Ünal Çeviköz: Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü

25 Ekim 2021 Pazartesi, 17:41

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, tutuklu Osman Kavala'yla ilgili 10 ülke büyükelçiliğinin yayınladığı son mesaja ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Çeviköz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gelişmeyi "On büyükelçinin ‘persona non grata’ ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü” açıklaması ile değerlendirdi.



Çeviköz’ün, sosyal medya paylaşımı şöyle:

“On Büyükelçinin ‘persona non grata’ ilan edilmesi gibi bir hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü. Bu çözüme emek veren ve sonuca yardımcı olan Dışişleri Bakanlığımızın mensubu olmakla gurur duyuyorum.”



