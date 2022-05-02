Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur: Müjde doyurmuyor

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarına verdiği maaşlarda iyileştirme müjdesinin üzerinden 48 gün geçmesine karşın, sağlıkçılar bu bayrama da beklentileri karşılanmadan girdi.

Erdoğan’ın verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Müjde karın doyurmuyor, sofradaki yangın büyüyor. Sağlık çalışanlarının sabrı tükenmiştir. Bayram tatili sonrası Meclis’in ilk gündemi sağlık çalışanları olmalıdır” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de “Lafla peynir gemisi yürümez. Varsa yoksa vaat, icraata gelince ortadan kayboluyorlar. CHP’nin sağlıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak siz tutana kadar verdiğiniz vaatlerin peşindeyim” ifadelerini kullandı.