Üniversite toplantı, seminer ve derslerinde dinselleşme adımı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Devlet üniversitelerinde hukukun çeşitli alanlarının dinselleşmesine yönelik toplantı, seminer ve çalışmalar yürütülüyor. Cumhuriyet’in yaptığı araştırmalara göre, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku anabilim dalı öğretim üyelerinden Dr. Semra Peker, Yalova Merkez Camisi’nde 17 Haziran’dan başlayarak her cuma namazı sonrası kadınlara özel “Kur’an-ı Kerim’in Fıkhî (İslam hukuku) Tefsiri” başlıklı seminer vermeye başladı. Seminerin, öğrencilerin yanı sıra halka da açık olacağı duyuruldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İslam Hukuku Özel Hukuk Anabilim Dalı kuruldu.

SEÇİMLİ DERS OLDU

Fakültede, İslam hukuku dersi seçimli ders olarak okutuluyor. Yine aynı fakültede, İslam hukuku “Islamic Law” adı altında İngilizce olarak Mecelle’nin ele alındığı Türk Özel Hukuk Tarihi dersi de seçimli olarak ders programına girmiş bulunuyor. Aynı üniversitenin hukuk fakültesi araştırma görevlisi Mustafa Aktürk, geçen ay “İslam Aile Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” adlı bir seminer verdi. Aktürk, seminerdeki sunumunda, resmi TÜİK verilerine dayanarak artan boşanma sayılarına dikkat çekti, bu alanda Türk pozitif hukukunda hayata geçirilmesi tasarlanan aile içi uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarına İslam hukukunun yaklaşımını ele aldı. Güncel olarak Malezya’da uygulanan aile arabuluculuğu yöntemlerine dikkat çekerek konuya ilişkin İslam hukukunun bakış açısını değerlendirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Malatya İnönü Üniversitesi’nde de, “İslam Aile Hukuku” semineri adı altında bir toplantı yapılmıştı. Türkiye’nin çeşitli fakültelerinden gelen akademisyenlerin katıldığı seminerde, “mazisi olmayanın atisi olmaz ilkesinden hareketle İslam Aile Hukuku ile ilgili fıkhi mirasın ve birikimin güncellenerek günümüze aktarılması” hedeflenmişti.

İSLAMİ SİGORTA

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü de İslam hukuku alanında seminerler dizisi düzenliyor. En son “İslam Hukuku Açısından Sigorta ve Günümüz Uygulamaları” adlı seminerde, konvansiyel ve katılım sigortacılığı gündeme alındı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ise bu yıl içinde “İslam Hukuku Araştırmalarına Zemin Oluşturması Açısından Yapay Zekâ” başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenledi.