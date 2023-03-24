Üniversitelilerin nasıl oy kullanacağı hâlâ belirsiz: Eğitimde seçim hamlesi mi?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

20 Mart’ta seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından adres değişikliğiyle ilgili son onaylamayı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yapacak. Adres değişikliği yapmak isteyen yurttaşlar, 2 Nisan 2023’e kadar ilçe seçim kurullarına başvurup bu değişikliği yapabilecek. Öğrenciler için de bu seçenekler geçerli. Oy kullanmak isteyen öğrenciler, öğrenci oldukları şehirde evde kalıyorsa e-devlet üzerinden ya da nüfus müdürlüğüne giderek kaldığı evi adresi haline getirebilir. Ancak üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi yoksa çevrimiçi yöntemlerle devam edecek mi henüz bilinmiyor. Yetkililer konu hakkında bir açıklama yapmazken öğrenciler ikamet adresleri konusunda ne yapacaklarını bilmiyor.

‘KENDİLERİ DE BİLMİYOR’

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, askı süreci bitmeden öğrencilere net bir açıklama yapılması gerektiğini söyledi. Sunat, “Eğer net bir açıklama yoksa öğrenciler neye göre ikametgâh değişikliği yapsın? 2 Nisan’da askı süreci de sona eriyor. 2 Nisan’a bırakılmadan net bir açıklama yapılmalı. Ne yapacaklarını kendilerinin de bilmediği süreç içerisinde olduklarını düşünüyorum. İkametgâh alma işlemleri de basit değil. Birkaç aşamadan oluşuyor. Hem öğrenciler için hem de depremzedeler için zor bir süreç. Kimse ne yapacağını doğru dürüst bilmiyor” dedi.

‘AKP İKTİDARI ÖĞRENCİLERDEN KORKUYOR’

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, gençlerin nasıl oy kullanacağı konusundaki belirsizliği iktidar tarafından giderilmediğinin söyledi. Özbay, “İnsanlarda her alanda güvensizlik ve umutsuzluk var. Siyasi iktidarın yurttaşına güven vermesi gerekirken yurttaşının umutlarını tüketti” dedi. Özbay, “Öğrencilerin bir araya gelmesinden korkan anlayış şimdi de oy vermelerinden mi korkuyor? İktidar, zor durumda bıraktığı, gençliklerini yaşamalarına izin vermediği üniversite öğrencilerinin tercihlerinden mi korkuyor? Seçim süreci ile ilgili hem depremzedeler için hem de öğrenciler için şeffaf bir oy kullanma süreci sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.



YSK’DEN BİLGİLENDİRME



YSK’nin sitesinde öğrencilerin oy kullanma yöntemlerine ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

“Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.”

