Son dakika... HDP'den '14 Mayıs' kararı! 'Seçime Yeşil Sol Parti ile gideceğiz'

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 20:24

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 20:52

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Halk TV'de Lider Masası'nın konuğu oldu. Burada gazetecilerinm sorularını yanıtlayan Sancar, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama adımını, Anayasa Mahkemesi'nin 'kapatma davası'na ilişkin kararını değerlendirdi.

Seçimlerde izleyecekleri yolu 27 Eylük 2021'de duyurduklarını anımsatan Sancar, "HDP çalışmalarını çok erken zamanda başlatmış hazırlıklarını yapmış bir partidir. O zamanlar parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farklı dinamiklerini olduğunu söylemiştik. Parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğimizi söylemiştik. HDP hiçbir ittifakla değil kendi ittifakı ile seçime girecek. Emek ve Özgürlük İttifakı bunun somut örneği oldu.

'ADAY BELİRLENİRSE DESTEK VERİRİZ' DEMİŞTİK'

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesinin gerekli olduğunu belirtmiştik. Çünkü demokrasi, kişiler değil ilkeler üzerinde gerçekleşir. Biz 2021'de özellikle diğer muhalefet partileriyle görüşmelere açık olduğumuzu söylemiştik. Biz 6'lı masa tarafından Cumhurbaşkanı adayı belirlenirse kendisine destek vereceğimizi söylemiştik ama bu konuda karşılık alamadık."

HDP NEDEN ADAY ÇIKARTMADI?

"Tam da şubat sonunda adayımızı açıklayacaktık ama 6 Şubat'ta içimizi yakan deprem yaşandı. Biz bölgeye gittik. Döndük ve cumhurbaşkanı adayını gözden geçirmemiz gerektiğini düşündük. Bu iktidar bu ülkeyi harabeye çevirdi. Hukuku ayaklar altına aldı. Çok boyutlu krizler var. Bu deprem ülkemize ve insanlarımıza çok bedel ödetti. Biz bu iktidardan kurtulmak şart diyerek bu aday çıkartma kararını yeniden değerlendirdik."

SEÇİMLERE YENİ PARTİ İLE GİRİLECEK

Sancar, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gideceğiz" açıklamasında bulundu.