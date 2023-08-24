Ünlü anketçiden Ankara iddiası: AKP yerel seçimler için hangi isimleri düşünüyor?

MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP kulislerinde Ankara adaylığı için konuşulan iki ismi açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:16
Ünlü anketçiden Ankara iddiası: AKP yerel seçimler için hangi isimleri düşünüyor?
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Yerel seçimlere aylar kala MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de ekrana gelen 'Gündem Özel' programında AKP kulislerinde Ankara için konuşulan adayları açıkladı.

HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin AKP'de Ankara adaylığı için öne çıktığını ifade eden Mehmet Ali Kulat, "Sayın Süleyman Soylu düşünülmezse Veysel Tiryaki'nin isminin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu iki isim arasında yoğunlaşacak" ifadelerini kullandı.

 


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