Ünlü gazeteci Mesut Yar, CHP’den aday adayı olduğunu duyurdu

Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci Mesut Yar, kanala veda ettiğini açıkladı. Yar, Datça Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:20
Ünlü gazeteci Mesut Yar, CHP’den aday adayı olduğunu duyurdu
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Ünlü gazeteci ve sunucu Mesut Yar, CHP’den Datça Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayarak Sözcü TV'ye veda etti. 

Yar şu açıklamayı yaptı: 

"Yaz aylarında yer yer buluyordum Can Babaya verdiğim sözü tutuyorum. Can babanın köyüne gidiyorum köy dediğime bakmayın, cennetten bir köşeyi daha iyi olması için Atatürk'ün partisinden adayım.”


Mesut Yar CHP Datça yerel seçim

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