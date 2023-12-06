Ünlü gazeteci Mesut Yar, CHP’den aday adayı olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 06.12.2023 - 12:20

Güncelleme: 06.12.2023 - 12:22

Ünlü gazeteci ve sunucu Mesut Yar, CHP’den Datça Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayarak Sözcü TV'ye veda etti.

Yar şu açıklamayı yaptı:

"Yaz aylarında yer yer buluyordum Can Babaya verdiğim sözü tutuyorum. Can babanın köyüne gidiyorum köy dediğime bakmayın, cennetten bir köşeyi daha iyi olması için Atatürk'ün partisinden adayım.”